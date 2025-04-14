Днепр (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
25,08
Экономия при брони: -3,10 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
46,21
Экономия при брони: -3,03 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,23
Экономия при брони: -1,74 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
47,11
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
23,49
Экономия при брони: -1,60 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
46,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -0,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,45
Экономия при брони: -1,05 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,37
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
25,03
Экономия при брони: -1,68 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
46,98
Экономия при брони: -3,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,34
Экономия при брони: -2,44 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
48,69
Экономия при брони: -3,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,79
Экономия при брони: -2,93 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
49,60
Экономия при брони: -5,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,11
Экономия при брони: -1,23 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
49,50
Экономия при брони: -5,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,34
Экономия при брони: -1,02 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
26,81
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
23,24
Экономия при брони: -1,35 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,94
Экономия при брони: -2,63 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,28
Экономия при брони: -1,76 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
48,57
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,59
Экономия при брони: -1,28 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
49,40
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,66
Экономия при брони: -1,38 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,81
Экономия при брони: -1,31 грн