Киев (адрес не указан)
Доступно в 623 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -1,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,57
Экономия при брони: -0,90 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,94
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
26,47
Экономия при брони: -2,07 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,59
Экономия при брони: -1,20 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
42,78
Экономия при брони: -2,42 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог