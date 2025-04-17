Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
21,60
Экономия при брони: -0,65 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
40,85
Экономия при брони: -1,23 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,92
Экономия при брони: -1,53 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,41
Экономия при брони: -1,30 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
49,66
Экономия при брони: -5,75 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
43,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
23,55
Экономия при брони: -0,99 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,79
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
23,65
Экономия при брони: -1,12 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,81
Экономия при брони: -1,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
25,01
Экономия при брони: -3,06 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -1,60 грн