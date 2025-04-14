Одесса (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,64
Экономия при брони: -2,13 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
49,28
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,40
Экономия при брони: -1,07 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
48,82
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,55
Экономия при брони: -2,73 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
46,07
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,31
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,54
Экономия при брони: -1,16 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,38
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,97
Экономия при брони: -3,62 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,69
Экономия при брони: -2,89 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,42
Экономия при брони: -1,90 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
48,86
Экономия при брони: -4,92 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог