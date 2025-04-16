Николаев (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,38
Экономия при брони: -0,84 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
27,29
Экономия при брони: -0,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
27,92
Экономия при брони: -1,55 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,80
Экономия при брони: -3,96 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
18,58
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
23,65
Экономия при брони: -1,49 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,36
Экономия при брони: -3,03 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,10
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
23,39
Экономия при брони: -1,51 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
49,99
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
22,70
Экономия при брони: -1,36 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
45,56
Экономия при брони: -2,40 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
24,40
Экономия при брони: -3,12 грн
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
44,77
Экономия при брони: -1,65 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог
43,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №50
Технолог
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг блистер №50
Технолог