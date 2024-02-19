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Активные вещества — “Н”НИФЕДИПИН (NIFEDIPINUM)

НИФЕДИПИН (NIFEDIPINUM) Действующее вещество

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Найдено: 15 препаратов
Фармадипин® капли оральные, 2 %, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Фармадипин® Капли оральные, 2 %, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
В 1139 аптеках
от 55,50 грн
Цены в аптеках
Фенигидин-Здоровье таблетки, 10 мг, блистер, № 50; Здоровье
Фенигидин-Здоровье Таблетки, 10 мг, блистер, № 50 Здоровье
В 1123 аптеках
от 14,54 грн
Цены в аптеках
Фармадипин® капли оральные, 2 %, флакон, 25 мл, № 1; Фармак
Фармадипин® Капли оральные, 2 %, флакон, 25 мл, № 1 Фармак
В 1084 аптеках
от 119,20 грн
Цены в аптеках
Нифедипин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50; Дарница
Нифедипин-Дарница Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50 Дарница
В 806 аптеках
от 26,20 грн
Цены в аптеках
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия, 20 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Коринфар® Ретард Таблетки пролонгированного действия, 20 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 666 аптеках
от 380,62 грн
Цены в аптеках
Коринфар® Уно 40 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, № 100; Тева Украина
Коринфар® Уно 40 Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, № 100 Тева Украина
В 616 аптеках
от 990,31 грн
Цены в аптеках
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 50; Технолог
Нифедипин Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 50 Технолог
В 544 аптеках
от 26,72 грн
Цены в аптеках
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия, 20 мг, флакон, № 50; Тева Украина
Коринфар® Ретард Таблетки пролонгированного действия, 20 мг, флакон, № 50 Тева Украина
В 429 аптеках
от 630,19 грн
Цены в аптеках
Коринфар® таблетки пролонгированного действия, 10 мг, флакон, № 100; Тева Украина
Коринфар® Таблетки пролонгированного действия, 10 мг, флакон, № 100 Тева Украина
В 386 аптеках
от 342,09 грн
Цены в аптеках
Коринфар® таблетки пролонгированного действия, 10 мг, флакон, № 50; Тева Украина
Коринфар® Таблетки пролонгированного действия, 10 мг, флакон, № 50 Тева Украина
В 218 аптеках
от 151,00 грн
Цены в аптеках
Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 50; Технолог
Нифедипин Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 50 Технолог
В 181 аптеке
от 14,70 грн
Цены в аптеках
Кордипин XL таблетки с модифицированным высвобождением, 40 мг, № 20; KRKA d.d. Novo Mesto
Кордипин XL Таблетки с модифицированным высвобождением, 40 мг, № 20 KRKA d.d. Novo Mesto
В 57 аптеках
от 95,05 грн
Цены в аптеках
Никардия® ретард таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 20 мг, № 100; Unique Pharmaceutical Laboratories
Никардия® ретард Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 20 мг, № 100 Unique Pharmaceutical Laboratories
Нет в наличии
Коринфар® Ретард таблетки пролонгированного действия, 20 мг, флакон, № 100; Тева Украина
Коринфар® Ретард Таблетки пролонгированного действия, 20 мг, флакон, № 100 Тева Украина
Нет в наличии
Коринфар® Уно 40 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, № 50; Тева Украина
Коринфар® Уно 40 Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 40 мг, блистер, № 50 Тева Украина
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки пролонгированного действия, таблетки с модифицированным высвобождением, капли оральные.

нифедипин — антагонист ионов кальция, тормозит их поступление в кардиомиоциты и гладкомышечные клетки коронарных и периферических артерий через медленные каналы мембраны. Расширяет венечные и периферические артериальные сосуды, уменьшает потребность миокарда в кислороде, понижает ОПСС и АД.
Быстро всасывается в пищеварительном тракте (при применении в форме р-ра или таблеток с обычным высвобождением активного вещества). Cmax в плазме крови при приеме обычных лекарственных форм достигается через 30–60 мин. При использовании различных ретард-форм Cmax нифедипина в плазме крови отмечается через несколько часов после перорального приема, продолжительность действия составляет в среднем 10–12 ч, некоторых лекарственных форм — до 24 ч.

стенокардия (особенно стабильная стенокардия напряжения и вариантная стенокардия), эссенциальная и симптоматическая АГ.

внутрь независимо от приема пищи по 10–30 мг 3–4 раза в сутки. Для купирования гипертензивного криза применяют сублингвально в дозе 10 мг в виде р-ра для перорального применения (или предварительно разжевав таблетку), при необходимости через 20–30 мин прием нифедипина повторяют, иногда повышая дозу до 20–30 мг, либо вводят препарат в/в в дозе 5 мг в течение 4–8 ч; максимальная доза — 15–30 мг/сут (в течение не более 3 дней). Для длительного лечения АГ и/или стенокардии следует применять ретард-формы, которые назначают 1–2 раза в сутки.

период беременности и кормления грудью, выраженная сердечная недостаточность, синдром слабости синусного узла, выраженная артериальная гипотензия, порфирия, повышенная чувствительность к нифедипину или другим производным дигидропиридина.

головная боль, сонливость, головокружение, тахикардия, тошнота, отек нижних конечностей, гиперемия кожи лица и верхней части туловища. В этих случаях следует снизить дозу.

лицам, управляющим транспортными средствами или работающим с другими потенциально опасными механизмами, при приеме нифедипина следует соблюдать осторожность, особенно в начале лечения.
Пациенты с гипертрофической кардиомиопатией, нестабильной стенокардией, сахарным диабетом, тяжелыми заболеваниями печени, легочной гипертензией, а также лица пожилого возраста при лечении нифедипином требуют врачебного наблюдения. С особой осторожностью следует применять нифедипин у больных с нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда, поскольку возникающая на фоне лечения рефлекторная тахикардия может ухудшить течение заболевания.
Нифедипин может оказывать влияние на значение некоторых лабораторных показателей и тестов (ЩФ, ЛДГ, АлАТ, АсАТ, ложноположительная реакция Кумбса). Указанные изменения, как правило, не сопровождаются клиническими признаками, хотя известны случаи, когда повышение активности плазменных трансаминаз сопровождалось появлением холестаза и желтухи. Нифедипин может оказывать умеренно выраженное антиагрегантное действие.

при одновременном назначении других антигипертензивных препаратов, в том числе блокаторов β-адренорецепторов, диуретиков, а также органических нитратов необходимо учитывать синергический эффект нифедипина. Одновременное введение фентанила потенцирует гипотензивное действие нифедипина; лечение нифедипином необходимо прекратить за 36 ч до запланированной анестезии с применением фентанила. Нифедипин повышает концентрацию дигоксина, карбамазепина, фенитоина и теофиллина в крови. Циметидин повышает концентрацию нифедипина в плазме крови.

проявляется артериальной гипотензией, брадикардией, сердечной недостаточностью, шоком, метаболическим ацидозом и судорогами. Рекомендуются промывание желудка, прием активированного угля, контроль гемодинамических параметров и симптоматическое лечение (восполнение ОЦК, введение симпатомиметиков, кальция хлорида).