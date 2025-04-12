Лоратадин

Лоратадин-Стома (Loratadinum-Stoma)

Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
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Характеристики
Производитель
Стома
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
10 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/8394/01/01 от 03.08.2018
Международное название

Лоратадин-Стома инструкция по применению

Состав

действующее вещество: лоратадин;

1 таблетка содержит лоратадина в пересчете на 100% вещество (0,01 г) 10 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, с плоской поверхностью, риской и фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Антигистаминные средства для системного применения.

Код АТС R06А Х13.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Лоратадин — трициклический селективный блокатор периферических Н1-рецепторов. При применении в рекомендуемой дозе не оказывает клинически значимого седативного и антихолинергического действия. Лоратадин существенно не влияет на активность Н2-рецепторов. Не блокирует захват норэпинефрина и фактически не влияет на сердечно-сосудистую систему или на активность водителя ритма.

Фармакокинетика.

После приема внутрь лоратадин хорошо всасывается и метаболизируется под влиянием CYP3A4 и CYP2D6, главным образом в дезлоратадин. Время достижения максимальной концентрации лоратадина и дезлоратадина в плазме крови составляет 1 — 1,5 часа и 1,5 — 3,7 часа соответственно. Лоратадин и его метаболит хорошо связываются с белками плазмы крови.

Биодоступность лоратадина и дезлоратадина прямо пропорциональна дозе.

Препарат не проникает через гематоэнцефалический барьер. Период полувыведения составляет 24 часа, а дезлоратадина — 37 часов, и увеличивается при нарушении функций печени в зависимости от тяжести заболевания. Выводится с мочой и калом.

Показания

Симптоматическое лечение хронической идиопатической крапивницы и аллергического ринита.

Противопоказания

Препарат противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к действующему веществу или к любому другому компоненту препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении лоратадина с кетоконазолом, эритромицином, циметидином отмечалось повышение концентрации лоратадина в плазме крови, но это повышение не проявлялось клинически, в том числе по данным ЭКГ.

Одновременное применение лоратадина с ингибиторами CYP3A4 или CYP2D6 может приводить к повышению уровня лоратадина, что, в свою очередь, усиливает побочные эффекты.

Препарат усиливает действие алкоголя на психомоторные реакции.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 1 таблетке (10 мг) 1 раз в сутки.

Детям в возрасте младше 12 лет с массой тела более 30 кг — 1 таблетка (10 мг) 1 раз в сутки.

Детям с массой тела менее 30 кг применяют другие лекарственные формы лоратадина.

Людям пожилого возраста и больным с почечной недостаточностью коррекция дозы не требуется.

Пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени необходимо назначать меньшую начальную дозу из-за возможного уменьшения клиренса лоратадина (рекомендуемая начальная доза — 10 мг через день).

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 1 блистеру в пачке; по 20 таблеток в банке полимерной, по 1 банке в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.