Лоратадин-Стома (Loratadinum-Stoma)
Лоратадин-Стома инструкция по применению
Состав
действующее вещество: лоратадин;
1 таблетка содержит лоратадина в пересчете на 100% вещество (0,01 г) 10 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, с плоской поверхностью, риской и фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Антигистаминные средства для системного применения.
Код АТС R06А Х13.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лоратадин — трициклический селективный блокатор периферических Н1-рецепторов. При применении в рекомендуемой дозе не оказывает клинически значимого седативного и антихолинергического действия. Лоратадин существенно не влияет на активность Н2-рецепторов. Не блокирует захват норэпинефрина и фактически не влияет на сердечно-сосудистую систему или на активность водителя ритма.
Фармакокинетика.
После приема внутрь лоратадин хорошо всасывается и метаболизируется под влиянием CYP3A4 и CYP2D6, главным образом в дезлоратадин. Время достижения максимальной концентрации лоратадина и дезлоратадина в плазме крови составляет 1 — 1,5 часа и 1,5 — 3,7 часа соответственно. Лоратадин и его метаболит хорошо связываются с белками плазмы крови.
Биодоступность лоратадина и дезлоратадина прямо пропорциональна дозе.
Препарат не проникает через гематоэнцефалический барьер. Период полувыведения составляет 24 часа, а дезлоратадина — 37 часов, и увеличивается при нарушении функций печени в зависимости от тяжести заболевания. Выводится с мочой и калом.
Показания
Симптоматическое лечение хронической идиопатической крапивницы и аллергического ринита.
Противопоказания
Препарат противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к действующему веществу или к любому другому компоненту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении лоратадина с кетоконазолом, эритромицином, циметидином отмечалось повышение концентрации лоратадина в плазме крови, но это повышение не проявлялось клинически, в том числе по данным ЭКГ.
Одновременное применение лоратадина с ингибиторами CYP3A4 или CYP2D6 может приводить к повышению уровня лоратадина, что, в свою очередь, усиливает побочные эффекты.
Препарат усиливает действие алкоголя на психомоторные реакции.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 1 таблетке (10 мг) 1 раз в сутки.
Детям в возрасте младше 12 лет с массой тела более 30 кг — 1 таблетка (10 мг) 1 раз в сутки.
Детям с массой тела менее 30 кг применяют другие лекарственные формы лоратадина.
Людям пожилого возраста и больным с почечной недостаточностью коррекция дозы не требуется.
Пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени необходимо назначать меньшую начальную дозу из-за возможного уменьшения клиренса лоратадина (рекомендуемая начальная доза — 10 мг через день).
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 1 блистеру в пачке; по 20 таблеток в банке полимерной, по 1 банке в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.