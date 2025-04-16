Лоратадин-Стома (Loratadinum-Stoma)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,70
Экономия при брони: -1,68 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,26
Экономия при брони: -7,99 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,08
Экономия при брони: -12,55 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,72
Экономия при брони: -13,81 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,92
Экономия при брони: -13,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,88
Экономия при брони: -12,94 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,38
Экономия при брони: -13,44 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,02
Экономия при брони: -14,08 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,13
Экономия при брони: -12,60 грн