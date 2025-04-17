Лоратадин-Стома (Loratadinum-Stoma)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,19
Экономия при брони: -14,06 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,12
Экономия при брони: -13,99 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,65
Экономия при брони: -1,64 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,59
Экономия при брони: -12,28 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,84
Экономия при брони: -1,83 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома