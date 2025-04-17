Лоратадин-Стома (Loratadinum-Stoma)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,12
Экономия при брони: -13,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,79
Экономия при брони: -12,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,19
Экономия при брони: -13,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,98
Экономия при брони: -6,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,24
Экономия при брони: -14,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,76
Экономия при брони: -13,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,88
Экономия при брони: -13,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,50 грн