Лоратадин-Стома (Loratadinum-Stoma)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 382 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,07
Экономия при брони: -11,92 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,74
Экономия при брони: -15,73 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,24
Экономия при брони: -15,02 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,67
Экономия при брони: -11,51 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,23
Экономия при брони: -15,01 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,76
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,19
Экономия при брони: -7,32 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,94
Экономия при брони: -11,22 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,97
Экономия при брони: -11,26 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,00
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,04
Экономия при брони: -12,33 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,26
Экономия при брони: -6,69 грн