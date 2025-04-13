Киев
Лоратадин-Стома (Loratadinum-Stoma)

Лоратадин-Стома (Loratadinum-Stoma)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 291 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
36,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
36,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
37,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,68
Экономия при брони: -10,60 грн
37,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
35,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
35,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
36,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,13
Экономия при брони: -12,68 грн
36,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
36,34 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
35,52 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
35,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
35,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
36,44 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
37,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,02
Экономия при брони: -11,75 грн
37,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
37,52 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
36,47 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
37,56 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное