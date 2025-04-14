Лоратадин-Стома (Loratadinum-Stoma)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,25
Экономия при брони: -3,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,29
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,27
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,18
Экономия при брони: -7,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,15
Экономия при брони: -3,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,80
Экономия при брони: -7,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,69
Экономия при брони: -7,96 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,96
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,74
Экономия при брони: -2,71 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,68
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,49
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,54
Экономия при брони: -1,51 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,40
Экономия при брони: -11,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,14
Экономия при брони: -2,10 грн