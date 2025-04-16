Лоратадин-Стома (Loratadinum-Stoma)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,73
Экономия при брони: -12,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,48
Экономия при брони: -7,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,75
Экономия при брони: -12,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,63
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,55
Экономия при брони: -12,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,19
Экономия при брони: -12,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,06
Экономия при брони: -11,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,65
Экономия при брони: -12,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,12
Экономия при брони: -12,01 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,30
Экономия при брони: -2,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,65
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,97
Экономия при брони: -1,88 грн