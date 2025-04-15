Лоратадин-Стома (Loratadinum-Stoma)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,99
Экономия при брони: -9,50 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,38
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,86
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,79
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
49,05
Экономия при брони: -13,54 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,44
Экономия при брони: -5,54 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,29
Экономия при брони: -12,78 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
3.5 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,34
Экономия при брони: -11,32 грн