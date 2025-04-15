Лоратадин-Стома (Loratadinum-Stoma)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,98
Экономия при брони: -8,94 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,10
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,10
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,10
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,85
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,88
Экономия при брони: -10,74 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,10
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,10
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
48,61
Экономия при брони: -7,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,10
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
47,80
Экономия при брони: -9,61 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Лоратадин-Стома таблетки 10 мг блистер №10
Стома
46,20
Экономия при брони: -1,10 грн