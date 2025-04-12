Клиндамицин-М (Clindamycin-M)
Клиндамицин-М инструкция по применению
Состав
действующее вещество: clindamycin;
1 капсула содержит клиндамицина гидрохлорида в пересчете на клиндамицин 0,15 г (150 мг);
вспомогательные вещества: кальция стеарат, лактозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия метилпарабен (Е 219), натрия пропилпарабен (Е 217), желатин, титана диоксид (Е 171), эритрозин (Е 102), бриллиантовый синий, амарант (Е 123).
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы с крышечкой и корпусом розового цвета; содержимое капсул — порошок белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Линкозамиды. Клиндамицин.
Код ATС J01F F01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Механизм действия клиндамицина основан на угнетении биосинтеза белка путем связывания с субъединицей 50S бактериальной рибосомы с наступлением в большинстве случаев бактериостатического эффекта.
Фармакокинетическая/фармакодинамическая взаимосвязь. Эффективность существенно зависит от времени, в течение которого уровень вещества превышает минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) для причинного патогена.
Механизм развития резистентности. В основе развития резистентности к клиндамицину могут лежать следующие механизмы. Резистентность у стафилококков и стрептококков главным образом будет являться результатом повышенной интеграции метильных групп в 23S-рРНК (так называемая конститутивная MLSB-резистентность), которая в значительной степени снижает связывающую аффинность клиндамицина к рибосоме. Большинство метициллинрезистентных штаммов S. aureus (MRSA) имеет конститутивный MLSB-фенотип и, следовательно, являются клиндамицинрезистентными. Поэтому инфекции, вызванные резистентными к макролидам стафилококками, не следует лечить клиндамицином даже при продемонстрированной in vitro чувствительности из-за риска селекции при лечении мутантных штаммов с конститутивной MLSB-резистентностью.
Штаммы с конститутивной MLSB-резистентностью демонстрируют полную перекрестную резистентность между клиндамицином и линкомицином, макролидами (например, азитромицином, кларитромицином, эритромицином, рокситромицином, спирамицином), а также стрептограммином B.
Фармакокинетика.
Резорбция, распределение и связывание с белками
Различие между производными применяемого клиндамицина заключается лишь во времени всасывания и расщепления эфиров. После этого клиндамицин присутствует в организме в виде свободного основания (активная форма). Его эфиры следует считать предшественниками лекарственного средства.
После перорального применения клиндамицина гидрохлорид и клиндамицина 2-пальмитата гидрохлорид быстро и почти полностью всасываются из желудочно-кишечного тракта. Одновременный прием пищи несколько замедляет всасывание. При применении натощак максимальные концентрации в сыворотке крови достигаются через 45–60 минут, а при приеме после еды — через 2 часа. После перорального применения однократной дозы 150 или 300 мг концентрации составляют 1,9–3,9 мкг/мл и 2,8–3,4 мкг/мл соответственно (применение натощак).
Связывание клиндамицина с белками плазмы крови зависит от его концентрации и составляет 60–94% в пределах терапевтического диапазона.
Клиндамицин легко проникает в ткани, проходит через плацентарный барьер и поступает в грудное молоко. Диффузия в субарахноидальное пространство недостаточная даже при воспалении мозговых оболочек. В костной ткани достигаются высокие концентрации.
Биотрансформация и выведение
Распад клиндамицина в основном происходит в печени. Некоторые метаболиты микробиологически активны. Лекарственные средства, действующие как индукторы печеночных ферментов, сокращают среднее время содержания клиндамицина в организме.
Выведение клиндамицина происходит около 2/3 с калом и 1/3 с мочой.
Период полувыведения клиндамицина из плазмы крови составляет около 3 часов у взрослых и около 2 часов у детей. При нарушении функции почек и печеночной недостаточности средней или тяжелой степени период полувыведения удлиняется.
Клиндамицин не выводится путём диализа.
Показания
Острые и хронические бактериальные инфекции, вызванные чувствительными к клиндамицину патогенами, в частности:
- инфекции костей и суставов;
- инфекции участка уха, носа и горла;
- инфекции участка зубов и челюстей;
- инфекции нижних дыхательных путей;
- инфекции тазового и брюшного участка;
- инфекции женских половых органов;
- инфекции кожи и мягких тканей;
- скарлатина.
При тяжелой клинической картине сначала следует проводить лечение лекарственными средствами, содержащими клиндамицин и медленно вводимыми в кровеносный сосуд (путем инфузий).
Противопоказания
Клиндамицин-М не следует применять пациентам с чувствительностью к клиндамицину, линкомицину или любому компоненту лекарственного средства.
Клиндамицин-М не применяют для лечения менингита, поскольку концентрация антибиотика, которая достигается в спинномозговой жидкости, очень низкая.
Обычно такая лекарственная форма, как капсулы, не подходит для применения детям в возрасте младше 6 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
По возможности Клиндамицин-М не следует совмещать с эритромицином, поскольку наблюдался антагонистический эффект в отношении антибактериального действия in vitro.
Патогенные микроорганизмы демонстрируют перекрестную резистентность к клиндамицину и линкомицину.
Поскольку лекарственное средство Клиндамицин-М обладает свойством блокировать нервно-мышечную передачу, оно может усиливать эффект мышечных релаксантов (например, эфира, тубокурарина, панкурония галида). Это может привести к возникновению во время операций неожиданных угрожающих жизни ситуаций. Таким образом, Клиндамицин-М следует применять с осторожностью у пациентов, получающих указанные выше лекарственные средства.
При сопутствующем применении препарата Клиндамицин-М надежность противозачаточного эффекта пероральных контрацептивов сомнительна. Поэтому во время лечения препаратом Клиндамицин-М следует дополнительно применять другие методы контрацепции.
Антагонисты витамина К. У пациентов, применявших клиндамицин в комбинации с антагонистами витамина К (например, варфарин, аценокумарол и флуиндион), наблюдались повышенные показатели коагуляции (протромбиновое время/международное нормализованное отношение) и/или кровотечение. Поэтому у таких пациентов следует проводить мониторинг показателей коагуляции.
Особенности применения
Клиндамицин-М следует с осторожностью применять следующим категориям пациентов:
- с нарушением функции печени;
- с нарушениями нервно-мышечной передачи (миастения гравис, болезнь Паркинсона);
- с наличием в анамнезе желудочно-кишечных заболеваний (например воспаление толстой кишки);
- с атопией;
- с аллергиями и астмой.
Примечание: Клиндамицин не следует применять пациентам с острыми инфекциями дыхательных путей, если они вызваны вирусами. Клиндамицин-М не подходит для лечения менингита, поскольку концентрации антибиотика, достигаемые в спинномозговой жидкости, слишком низкие.
Сообщалось о тяжелых реакциях гиперчувствительности у пациентов, получавших лечение клиндамицином, включая серьезные реакции со стороны кожи, такие как реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром), синдром Стивена-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный экзантематозный пустулез. При возникновении реакции гиперчувствительности или серьезных реакций со стороны кожи лечение клиндамицином следует прекратить и назначить правильное лечение (см. раздел «Противопоказания» и «Побочные реакции»).
При длительном лечении (в течение более 10 дней) показатели клинического анализа крови и функции печени и почек следует проверять регулярно.
Длительное и повторное применение лекарственного средства Клиндамицин-М может приводить к развитию суперинфекции или колонизации кожи и слизистых резистентными микроорганизмами или дрожжевыми грибами.
Во время применения почти всех антибактериальных препаратов, включая клиндамицин, сообщалось о возникновении диареи, вызванной Clostridium difficile (CDAD) со степенью тяжести проявлений от легкой диареи до колита с летальным исходом. Лечение антибактериальными препаратами нарушает нормальную флору толстой кишки, что приводит к чрезмерному росту C. difficile.
C. difficile продуцирует токсины A и B, что способствует развитию CDAD и является первопричиной развития антибиотика ассоциированного колита. Штаммы C. difficile, продуцирующие гипертоксин, приводят к повышению заболеваемости и летальности, поскольку эти инфекции могут быть нечувствительны к противомикробной терапии и требуют проведения колэктомии.
Следует рассматривать возможность возникновения CDAD у всех пациентов с диареей вследствие применения антибиотиков. Необходимо тщательно собирать анамнез, поскольку сообщалось о случаях развития CDAD в период до двух месяцев после применения антибактериальных препаратов. Возможно прогрессирование к колиту, включая псевдомембранозный колит, степень тяжести которого может варьировать от легкого до летального исхода.
При установлении диагноза антибиотикассоциированной диареи или антибиотикассоциированного колита или при наличии подозрения на такие состояния применение антибактериальных средств, включая клиндамицин, следует отменить и начать применение надлежащих терапевтических мероприятий. Лекарственные средства, угнетающие перистальтику, в этой ситуации противопоказаны.
В случаях псевдомембранозного колита от средней до тяжелой степени следует рассмотреть возможность применения жидкости и электролитов, дополнительного применения протеинов и антибактериальных препаратов, клинически эффективных для лечения колитов, вызванных Clostridium difficile.
При продолжении терапии следует провести функциональные пробы печени и почек.
Иногда лечение клиндамицином является альтернативой при аллергии на пенициллин (повышенная чувствительность к пенициллину). Перекрестная аллергия между клиндамицином и пенициллином неизвестна, и ее развитие также не ожидается из-за наличия структурных различий между этими веществами. Однако в отдельных случаях сообщалось об анафилактических реакциях (повышенной чувствительности) и на клиндамицин у лиц, уже имевших аллергию на пенициллин. Это следует учитывать при применении клиндамицина для лечения пациентов с аллергией на пенициллин.
Если у вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Клиндамицин-М содержит 121 мг моногидрата лактозы на 1 капсулу. При применении лекарственного средства согласно инструкции пациент получает до 484 мг моногидрата лактозы. Это соответствует общему количеству лактозы, содержащейся в 4 капсулах лекарственного средства Клиндамицин-М. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдромом нарушенного всасывания глюкозы и галактозы не следует применять Клиндамицин-М.
Вспомогательные вещества: тартразин (Е 102), амарант (Е 123), натрия метилпарабен (Е 219), натрия пропилпарабен (Е 217), входящие в состав оболочки капсулы могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).
Способ применения и дозы
Клиндамицин-М следует принимать, запивая достаточным количеством жидкости (как минимум 1 большим стаканом воды), чтобы избежать возможного раздражения пищевода.
В случае подозрения на инфекцию, вызванную β-гемолитическим стрептококком, или при наличии признаков β-гемолитического стрептококка лечение следует проводить в течение не менее 10 дней.
Взрослые
В зависимости от локализации и степени тяжести инфекции, взрослым и детям в возрасте старше 14 лет применять 4–12 капсул в сутки (что эквивалентно 0,6–1,8 г клиндамицина).
Суточная дозу делят на 4 приема.
Для обеспечения более высоких доз также существуют лекарственные средства с более высоким содержанием активного вещества.
Болезни печени. У пациентов с заболеванием печени от умеренной до тяжелой степени период полувыведения клиндамицина продлен. Обычно если Клиндамицин-М применять каждые 8 часов, снижать дозу не нужно. Но за пациентами с тяжелой печеночной недостаточностью следует наблюдать уровень клиндамицина в плазме крови. В зависимости от полученных результатов может потребоваться снижение дозы или удлинение интервалов между дозами.
Заболевание почек. При заболевании почек период полувыведения клиндамицина удлинен; но при нарушении функции почек лёгкой или средней степени снижать дозу не нужно. Однако у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью или анурией следует наблюдать за уровнем клиндамицина в плазме крови. В зависимости от результатов этих измерений может потребоваться снижение дозы или, как альтернатива, удлинение интервалов между приемами до 8 или даже 12 часов.
Гемодиализ. Клиндамицин не выводится путём гемодиализа. Поэтому до или после проведения гемодиализа применение дополнительной дозы не требуется.
Дети
Данную лекарственную форму применять детям в возрасте старше 6 лет.
В зависимости от локализации и степени тяжести инфекции детям в возрасте младше 14 лет применять 8–25 мг клиндамицина на килограмм массы тела в сутки, см. таблицу.
Таблица
|Масса тела
|Количество капсул на сутки (капсулы по 150 мг)
|Клиндамицин, мг
|20 кг
|3 капсулы
|450 мг
|30 кг
|4–5 капсул
|600–750 мг
|40 кг
|4–6 капсул
|600–900 мг
|50 кг
|4–8 капсул
|600–1200 мг
Суточная доза распределяется на 3–4 отдельных дозы. Как правило, предпочтение отдается применению в виде 4 доз.
Побочные реакции
Приведенные ниже побочные реакции были выявлены в ходе клинических исследований и в течение наблюдений после выхода препарата на рынок. В каждой категории побочные реакции приведены по частоте и клинической значимости.
По частоте побочные реакции делятся на следующие категории: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100), редко (от ≥ 1/10000 до < 1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (нельзя установить из имеющихся данных). Побочные реакции перечислены в каждой категории по снижению степени тяжести.
Инфекции и инвазии
Часто: псевдомембранозный колит*.
Частота неизвестна: колит, вызванный Clostridium difficile*, вагинальные инфекции.
Со стороны крови и лимфатической системы
Часто: агранулоцитоз*, нейтропения*, тромбоцитопения*, лейкопения*, эозинофилия.
Со стороны иммунной системы
Редко: медикаментозная лихорадка.
Очень редко: анафилактическая реакция.
Частота неизвестна: анафилактический шок*, анафилактоидная реакция*, гиперчувствительность*.
Со стороны нервной системы
Нечасто: искажение вкуса, блокада нервно-мышечной передачи.
Частота неизвестна: головокружение, сонливость, головные боли.
Со стороны желудочно-кишечного тракта
Очень часто: раздражение пищевода, эзофагит*, стоматит, мягкие каловые массы, диарея, боль в животе, рвота, тошнота.
Частота неизвестна: язва пищевода*.
Гепатобилиарные расстройства
Очень редко: транзиторный гепатит с холестатической желтухой.
Частота неизвестна: желтуха*.
Со стороны кожи и подкожной ткани
Часто: макулопапулярная экзантема, кореподобная экзантема*, крапивница.
Редко: токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона*, синдром Лайелла, отек Квинке/ ангионевротический отек*, эксфолиативный дерматит*, буллезный дерматит*, мультиформная эритема, зуд, вагинит.
Очень редко: сыпь, образование пузырей, реакции гиперчувствительности.
Частота неизвестна: реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром)*, острый генерализованный экзантематозный пустулез*.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
Очень редко: полиартрит.
Со стороны почек и мочевыводящих путей
Нарушение функции почек в виде азотемии, олигурии и протеинурии.
Результаты лабораторных исследований
Часто: отклонение от нормы биохимических показателей функции печени.
* Побочные реакции, обнаруженные при применении лекарственного средства после регистрации (см. раздел «Особенности применения»).
Побочные реакции антибиотиков (эффект класса)
Часто при применении лекарственного средства Клиндамицин-М может развиваться псевдомембранозный энтероколит. Сразу после определения (диагностирования) псевдомембранозного энтероколита врачу следует рассмотреть возможность прекращения применения лекарственного средства Клиндамицин-М и начать соответствующее лечение (применение специальных антибиотиков/химиотерапевтических средств с клинически доказанной эффективностью). Лекарственные средства, угнетающие перистальтику, противопоказаны.
Применение клиндамицина может привести к чрезмерному росту других кишечных микроорганизмов, в частности, грибов.
Иногда аллергические реакции возникают даже после первого применения. Очень редко возникают тяжелые острые аллергические реакции, такие как анафилактический шок. В таком случае применение лекарственного средства Клиндамицин-М следует немедленно прекратить и принять соответствующие неотложные меры (например, применить антигистаминные средства, кортикостероиды, симпатомиметики и при необходимости провести искусственную вентиляцию).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях.
После регистрации лекарственного средства очень важно сообщать о подозреваемых побочных реакциях. Это позволяет проводить мониторинг соотношения между пользой и рисками, связанными с применением этого лекарственного средства. Врачам следует отчитываться о любых подозреваемых побочных реакциях в соответствии с требованиями законодательства.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 капсул в блистере; по 1 блистеру в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Монформ».