Клиндамицин-М (Clindamycin-M)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 224 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
280,19
Экономия при брони: -17,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
280,05
Экономия при брони: -17,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
275,62
Экономия при брони: -18,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
281,16
Экономия при брони: -23,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
273,25
Экономия при брони: -21,34 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
274,35
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
273,56
Экономия при брони: -16,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
267,57
Экономия при брони: -9,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
277,41
Экономия при брони: -14,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
276,86
Экономия при брони: -22,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
278,73
Экономия при брони: -24,38 грн