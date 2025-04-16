Клиндамицин-М (Clindamycin-M)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
272,87
Экономия при брони: -16,31 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
281,79
Экономия при брони: -24,24 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
280,74
Экономия при брони: -23,52 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
273,40
Экономия при брони: -25,55 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
274,11
Экономия при брони: -26,26 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,30
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
273,69
Экономия при брони: -16,47 грн