Клиндамицин-М (Clindamycin-M)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
268,95
Экономия при брони: -11,15 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
268,71
Экономия при брони: -12,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
274,38
Экономия при брони: -16,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
276,91
Экономия при брони: -14,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
277,00
Экономия при брони: -18,58 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
273,50
Экономия при брони: -15,43 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
270,03
Экономия при брони: -16,70 грн