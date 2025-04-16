Клиндамицин-М (Clindamycin-M)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
278,78
Экономия при брони: -31,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
255,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
278,46
Экономия при брони: -13,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
273,58
Экономия при брони: -30,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
272,93
Экономия при брони: -17,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
275,67
Экономия при брони: -20,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
269,72
Экономия при брони: -23,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
278,28
Экономия при брони: -30,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
270,06
Экономия при брони: -23,58 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -4,80 грн