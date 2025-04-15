Клиндамицин-М (Clindamycin-M)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
279,47
Экономия при брони: -24,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -4,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
278,07
Экономия при брони: -21,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -4,80 грн