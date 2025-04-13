Клиндамицин-М (Clindamycin-M)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 518 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,11
Экономия при брони: -30,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
274,96
Экономия при брони: -11,76 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
273,56
Экономия при брони: -23,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
267,55
Экономия при брони: -16,21 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,11
Экономия при брони: -30,81 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
290,49
Экономия при брони: -33,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -7,20 грн
Здоровая семья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм