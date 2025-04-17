Клиндамицин-М (Clindamycin-M)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
281,33
Экономия при брони: -8,44 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
273,61
Экономия при брони: -16,26 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
274,06
Экономия при брони: -18,66 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,13
Экономия при брони: -8,34 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
267,24
Экономия при брони: -9,22 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
267,05
Экономия при брони: -8,98 грн