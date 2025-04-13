Клиндамицин-М (Clindamycin-M)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
272,76
Экономия при брони: -15,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
281,05
Экономия при брони: -23,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -8,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
276,22
Экономия при брони: -13,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
274,55
Экономия при брони: -24,19 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн