Клиндамицин-М (Clindamycin-M)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
255,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
255,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
264,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
269,25
Экономия при брони: -9,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
277,78
Экономия при брони: -29,02 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
273,58
Экономия при брони: -25,87 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
271,54
Экономия при брони: -23,26 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
268,61
Экономия при брони: -20,33 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
255,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
268,19
Экономия при брони: -19,96 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Клиндамицин-М капсулы 0.15 г блистер №10
Монфарм
259,20 грн