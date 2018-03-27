Бензилбензоата эмульсия (Benzylii Benzoas emulsum) (167078) - инструкция по применению ATC-классификация
Цена в городе Киев
от 23,19 грн
Без рецепта
Производитель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Форма выпуска
Эмульсия накожная
Дозировка
20 %
Вес
50 г
ATC-група
Регистрационное удостоверение
UA/8378/01/01 от 27.03.2018
Международное название
Бензилбензоата эмульсия инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 г эмульсии содержит бензилбензоата 0.2 г;
вспомогательные вещества: мыло хозяйственное твердое, эмульгатор Т-2, вода очищенная.
Производитель
ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.