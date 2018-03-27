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Бензилбензоата эмульсия (Benzylii Benzoas emulsum) (167078) - инструкция по применению ATC-классификация

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Бензилбензоата эмульсия (Benzylii Benzoas emulsum)
Цена в городе Киев
от 23,19 грн
Без рецепта
1 шт, 20 % от 23,19 грн
В наличии в 870 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Эмульсия накожная
Дозировка
20 %
Вес
50 г
ATC-група
P03A X01 Бензил бензоат
Регистрационное удостоверение
UA/8378/01/01 от 27.03.2018
Международное название
BENZYLII BENZOAS* (БЕНЗИЛ БЕНЗОАТ*)

Бензилбензоата эмульсия инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 г эмульсии содержит бензилбензоата 0.2 г;

вспомогательные вещества: мыло хозяйственное твердое, эмульгатор Т-2,  вода очищенная.

Производитель

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Бензилбензоата эмульсия
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г, №1
от 23,19 грн
В наличии в 870 аптеках
Цены в аптеках
Бензилбензоата эмульсия
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г, №1
от 23,19 грн
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