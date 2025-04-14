Бензилбензоата эмульсия (Benzylii Benzoas emulsum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,34
Экономия при брони: -8,31 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,09
Экономия при брони: -6,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,35
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Экономия при брони: -9,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -9,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,44
Экономия при брони: -10,49 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,98
Экономия при брони: -10,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,12
Экономия при брони: -10,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,87
Экономия при брони: -10,92 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,79
Экономия при брони: -7,88 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,26
Экономия при брони: -6,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,92
Экономия при брони: -7,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,46
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,70
Экономия при брони: -4,79 грн