Бензилбензоата эмульсия (Benzylii Benzoas emulsum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,04
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Экономия при брони: -9,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,87
Экономия при брони: -8,61 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,60
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,63
Экономия при брони: -9,37 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,35
Экономия при брони: -12,09 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -9,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,18
Экономия при брони: -9,66 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,89
Экономия при брони: -11,66 грн