Бензилбензоата эмульсия (Benzylii Benzoas emulsum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Экономия при брони: -9,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,42
Экономия при брони: -1,09 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -9,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,29
Экономия при брони: -12,34 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,60
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,92
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,22
Экономия при брони: -11,27 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,14
Экономия при брони: -9,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,21
Экономия при брони: -9,26 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -9,10 грн