Бензилбензоата эмульсия (Benzylii Benzoas emulsum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 877 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,60
Экономия при брони: -5,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -7,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,89
Экономия при брони: -5,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,89
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,35
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 33 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,89
Экономия при брони: -3,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,66
Экономия при брони: -9,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,60
Экономия при брони: -5,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"