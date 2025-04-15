Бензилбензоата эмульсия (Benzylii Benzoas emulsum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,12
Экономия при брони: -11,29 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -9,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,60
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -9,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,74
Экономия при брони: -10,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,03
Экономия при брони: -7,53 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,60
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -9,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,60
Экономия при брони: -7,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -9,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"