Бензилбензоата эмульсия (Benzylii Benzoas emulsum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 312 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
43,30
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 52 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 52 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,01
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,04
Экономия при брони: -9,54 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,84
Экономия при брони: -9,35 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -8,50 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,73
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"