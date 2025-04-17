Бензилбензоата эмульсия (Benzylii Benzoas emulsum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,33
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,95
Экономия при брони: -10,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -8,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,69
Экономия при брони: -10,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,29
Экономия при брони: -12,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,60
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,33
Экономия при брони: -8,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,29
Экономия при брони: -9,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,34
Экономия при брони: -12,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,15
Экономия при брони: -7,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,60
Экономия при брони: -9,40 грн