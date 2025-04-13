Бензилбензоата эмульсия (Benzylii Benzoas emulsum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 374 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,03
Экономия при брони: -6,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,22
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,60
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -7,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,60
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 32 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"