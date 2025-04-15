Бензилбензоата эмульсия (Benzylii Benzoas emulsum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,08
Экономия при брони: -5,17 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,58
Экономия при брони: -11,29 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,87
Экономия при брони: -1,44 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Экономия при брони: -9,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,76
Экономия при брони: -12,22 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,96
Экономия при брони: -8,69 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,39
Экономия при брони: -6,37 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,18
Экономия при брони: -8,16 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,17
Экономия при брони: -5,47 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бензилбензоата эмульсия эмульсия накожная 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,60
Экономия при брони: -3,16 грн