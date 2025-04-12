Пропосол-Н (Proposolum-N)
Пропосол-Н инструкция по применению
Состав
действующее вещество: прополис; 1 контейнер содержит прополиса 1,2 г или 3,6 г;
вспомогательные вещества: этанол 96%, глицерин.
Лекарственная форма
Спрей для полости рта.
Основные физико-химические свойства: коричневая или желто-коричневая до красно-коричневого цвета жидкость с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства по применению в стоматологии. Код АТС А01А В11.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Действующее вещество прополиса содержит комплекс биологически активных природных соединений (флавоноиды, аминокислоты, смолы, органические кислоты, эфирные масла, витамины, микроэлементы). Прополис обладает выраженными антимикробными, противовоспалительными, репаративными и антиоксидантными свойствами, что обеспечивает лечебное действие Пропосола-Н при катаральных, афтозных, язвенных стоматитах, катаральных гингивитах, глоситах, парадонтитах. Кроме того, в состав спрея введен глицерин и этиловый спирт, которые также оказывают терапевтический эффект — смягчающий и антисептический. Комбинация указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости, не оказывает местнораздражающего и общетоксического действия.
Фармакокинетика.
Пропосол-Н в течение 2–4 минут всасывается слизистой оболочкой ротовой полости и оказывает местное резорбтивное лечебное действие.
Показания
Местное лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости: афтозных, катаральных, язвенных стоматитов; тонзиллита, катаральных гингивитов, глосситов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата/продуктов пчеловодства, экзема (острые формы), кровотечения из пораженных участков слизистой.
Особенности применения
Перед применением препарата рекомендуется промыть полость рта теплой кипяченой водой. Поскольку препарат содержит этанол, его следует осторожно назначать пациентам с заболеваниями печени. После орошения полости рта препаратом следует воздерживаться от еды в течение 15–30 минут.
Избегать попадания в глаза, поскольку препарат содержит этанол.
Способ применения и дозы
Препарат применяют взрослым и детям в возрасте старше 12 лет для орошения пораженного участка в полости рта. В начале лечения препарат применяют 2–3 раза в сутки, после уменьшения выраженности воспалительного процесса — 1–2 раза в сутки до полного выздоровления. Курс лечения — 3–7 дней.
Порядок использования баллоном.
1. Снять защитный колпачок с баллона и, убедившись в чистоте распылителя, надеть его на шток клапана.
2. Держа баллон вертикально распылителем вверх, нажать несколько раз на головку распылителя до появления первых капель жидкости.
3. Свободный конец распылителя ввести в полость рта и, направив распылитель на пораженный участок, нажать на головку распылителя 1–2 раза и равномерно оросить участок полости рта.
4. После распыления препарата следует воздерживаться от приема пищи и питья до прекращения жжения в полости рта.
5. Закончив орошение, необходимо закрыть баллон защитным колпачком.
Уход за распылителем. Чтобы избежать закупорки распылителя, его промывают под струей теплой воды и, встряхнув остатки воды, просушивают в теплом месте, не подвергая воздействию высокой температуры.
Дети
Препарат не применяют детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Аллергические реакции (в т.ч. аллергический дерматит, гиперемия, кожный зуд, сыпь, ларингоспазм, одышка, отек Квинке), тошнота, местные эффекты (ощущение легкого жжения языка, сухость во рту).
Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Предотвращать действие прямых солнечных лучей. Не распиливать у огня.
Упаковка
По 20 или 60 г в контейнере с механическим насосом; по 1 контейнеру вместе с распылителем и защитным колпачком в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО "Микрофарм".