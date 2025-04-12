Препарат применяют взрослым и детям в возрасте старше 12 лет для орошения пораженного участка в полости рта. В начале лечения препарат применяют 2–3 раза в сутки, после уменьшения выраженности воспалительного процесса — 1–2 раза в сутки до полного выздоровления. Курс лечения — 3–7 дней.

Порядок использования баллоном.

1. Снять защитный колпачок с баллона и, убедившись в чистоте распылителя, надеть его на шток клапана.

2. Держа баллон вертикально распылителем вверх, нажать несколько раз на головку распылителя до появления первых капель жидкости.

3. Свободный конец распылителя ввести в полость рта и, направив распылитель на пораженный участок, нажать на головку распылителя 1–2 раза и равномерно оросить участок полости рта.

4. После распыления препарата следует воздерживаться от приема пищи и питья до прекращения жжения в полости рта.

5. Закончив орошение, необходимо закрыть баллон защитным колпачком.

Уход за распылителем. Чтобы избежать закупорки распылителя, его промывают под струей теплой воды и, встряхнув остатки воды, просушивают в теплом месте, не подвергая воздействию высокой температуры.