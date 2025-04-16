Пропосол-Н (Proposolum-N)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
83,20
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
79,11
Экономия при брони: -17,06 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,50
Экономия при брони: -23,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
79,16
Экономия при брони: -17,13 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
76,85
Экономия при брони: -14,82 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,90
Экономия при брони: -23,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
74,65
Экономия при брони: -3,54 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
79,25
Экономия при брони: -17,22 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
74,69
Экономия при брони: -5,82 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
76,48
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,90
Экономия при брони: -23,70 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм