Пропосол-Н (Proposolum-N)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 756 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,90
Экономия при брони: -23,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,80
Экономия при брони: -26,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
89,10
Экономия при брони: -16,91 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,86
Экономия при брони: -16,67 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
78,63
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
91,90
Экономия при брони: -19,71 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
79,22
Экономия при брони: -17,41 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,50
Экономия при брони: -23,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм