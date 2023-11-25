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Активные вещества — “П”ПРОПОЛИС* (PROPOLIS*)

ПРОПОЛИС* (PROPOLIS*) Действующее вещество

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Найдено: 9 препаратов
Прополиса настойка настойка, флакон, 25 мл, № 1; Витамины
Прополиса настойка Настойка, флакон, 25 мл, № 1 Витамины
В 757 аптеках
от 28,09 грн
Цены в аптеках
Пропосол-Н спрей для ротовой полости, контейнер, 20 г, № 1; Микрофарм
Пропосол-Н Спрей для ротовой полости, контейнер, 20 г, № 1 Микрофарм
В 684 аптеках
от 56,92 грн
Цены в аптеках
Пропосол аэрозоль, баллон аэрозольный алюминиевый, 50 г, с распылит., с распылит., № 1; Стома
Пропосол Аэрозоль, баллон аэрозольный алюминиевый, 50 г, с распылит., с распылит., № 1 Стома
В 432 аптеках
от 69,52 грн
Цены в аптеках
Прополиса настойка настойка, 25 мл, флакон стеклянный, № 1; Лубныфарм
Прополиса настойка Настойка, 25 мл, флакон стеклянный, № 1 Лубныфарм
В 294 аптеках
от 25,66 грн
Цены в аптеках
Прополиса настойка настойка, флакон-капельница, 25 мл, № 1; Тернофарм
Прополиса настойка Настойка, флакон-капельница, 25 мл, № 1 Тернофарм
В 223 аптеках
от 24,50 грн
Цены в аптеках
Пропосол-КМ спрей для ротовой полости, баллон, 25 г, № 1; Стома
Пропосол-КМ Спрей для ротовой полости, баллон, 25 г, № 1 Стома
В 33 аптеках
от 54,61 грн
Цены в аптеках
Пропосол-Здоровье спрей для ротовой полости, баллон, 25 г, с насадкой-распылителем и защитным колпачком, с насадкой-расп. и защ. колп., № 1; Корпорация Здоровье
Пропосол-Здоровье Спрей для ротовой полости, баллон, 25 г, с насадкой-распылителем и защитным колпачком, с насадкой-расп. и защ. колп., № 1 Корпорация Здоровье
В 12 аптеках
от 36,45 грн
Цены в аптеках
Прополис суппозитории, 0,1 г, блистер, № 5; Лекхим-Харьков
Прополис Суппозитории, 0,1 г, блистер, № 5 Лекхим-Харьков
Нет в наличии
Прополиса настойка настойка, 25 мл, флакон стеклянный, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1; Лубныфарм
Прополиса настойка Настойка, 25 мл, флакон стеклянный, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Форма выпуска: настойка, спрей, аэрозоль, суппозитории ректальные.

прополис (пчелиный клей) — продукт жизнедеятельности пчел, содержит ряд биогенных веществ: эфирные масла, смолы, воск, флавоноиды, флавоны, ацетоксибетулинол, производные коричной кислоты и др.
Оказывает противомикробное, противовоспалительное, репаративное действие.

микротравмы и поверхностные повреждения кожи, слизистых оболочек, пиодермия; отит, фарингит, тонзиллит, гайморит, пародонтоз; в качестве гепатопротекторного средства при токсических (в том числе алкогольных) поражениях печени. В форме суппозиториев: проктит, анальные трещины, послеоперационные раны дистального отдела прямой кишки.

при микротравмах и гнойничковых заболеваниях кожи настойкой прополиса смачивают тампон и смазывают пораженный участок 1–3 раза в сутки. При наружном гнойном отите после очищения слухового прохода в ухо вводят тампон, пропитанный настойкой прополиса, на 1–2 мин 2–3 раза в сутки или закапывают по 1–2 капли настойки 3–4 раза в сутки. При хроническом тонзиллите и фарингите смазывают слизистую оболочку 1–2 раза в сутки в течение 8–15 дней. Кроме того, при тонзиллите настойку используют для приготовления ингаляционного спиртово-водного р-ра (спрея) в соотношении 1:20. Проводят 1–2 ингаляции в сутки, курс лечения — 7–10 дней. При хроническом гайморите проводят промывание околоносовых пазух р-ром, приготовленным из настойки прополиса и изотонического р-ра натрия хлорида (в соотношении 1:10), 2 раза в сутки в течение 2 нед. При пародонтозе настойку прополиса вводят на турундах в пародонтальные карманы на 5 мин. При поверхностных эрозиях и поражениях слизистой оболочки полости рта для полоскания используют р-р, приготовленный из 15 мл настойки в ½ стакана теплой воды, 4–5 раз в сутки в течение 3–4 дней.
Суппозитории. Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет по 1 суппозиторию 3 раза в сутки после опорожнения кишечника. Продолжительность курса лечения, который определяет врач в зависимости от тяжести заболевания, может составить от 8–10 дней до 14–21 дня.

экзема, повышенная чувствительность к прополису, аллергические реакции (особенно на продукты пчеловодства).

возможно развитие аллергии.

не рекомендуют смешивать с другими антисептическими средствами или продуктами пчеловодства.