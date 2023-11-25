при микротравмах и гнойничковых заболеваниях кожи настойкой прополиса смачивают тампон и смазывают пораженный участок 1–3 раза в сутки. При наружном гнойном отите после очищения слухового прохода в ухо вводят тампон, пропитанный настойкой прополиса, на 1–2 мин 2–3 раза в сутки или закапывают по 1–2 капли настойки 3–4 раза в сутки. При хроническом тонзиллите и фарингите смазывают слизистую оболочку 1–2 раза в сутки в течение 8–15 дней. Кроме того, при тонзиллите настойку используют для приготовления ингаляционного спиртово-водного р-ра (спрея) в соотношении 1:20. Проводят 1–2 ингаляции в сутки, курс лечения — 7–10 дней. При хроническом гайморите проводят промывание околоносовых пазух р-ром, приготовленным из настойки прополиса и изотонического р-ра натрия хлорида (в соотношении 1:10), 2 раза в сутки в течение 2 нед. При пародонтозе настойку прополиса вводят на турундах в пародонтальные карманы на 5 мин. При поверхностных эрозиях и поражениях слизистой оболочки полости рта для полоскания используют р-р, приготовленный из 15 мл настойки в ½ стакана теплой воды, 4–5 раз в сутки в течение 3–4 дней.

Суппозитории. Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет по 1 суппозиторию 3 раза в сутки после опорожнения кишечника. Продолжительность курса лечения, который определяет врач в зависимости от тяжести заболевания, может составить от 8–10 дней до 14–21 дня.