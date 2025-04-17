Пропосол-Н (Proposolum-N)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,80
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
77,56
Экономия при брони: -16,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,50
Экономия при брони: -22,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,90
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
76,01
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
79,94
Экономия при брони: -19,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
74,86
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
75,33
Экономия при брони: -13,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
80,03
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
74,51
Экономия при брони: -12,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,50
Экономия при брони: -22,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,80
Экономия при брони: -25,30 грн