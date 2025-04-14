Пропосол-Н (Proposolum-N)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
75,37
Экономия при брони: -5,56 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
77,88
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
75,20
Экономия при брони: -13,22 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
78,62
Экономия при брони: -3,77 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,50
Экономия при брони: -23,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
79,72
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
75,52
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
75,95
Экономия при брони: -12,13 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
77,70
Экономия при брони: -7,85 грн