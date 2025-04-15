Киев
Пропосол-Н (Proposolum-N)

Пропосол-Н (Proposolum-N)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 99 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
78,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,80
Экономия при брони: -27,50 грн
61,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
81,00
Экономия при брони: -5,00 грн
76,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,80
Экономия при брони: -27,50 грн
61,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
74,49
Экономия при брони: -2,60 грн
71,89 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
78,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,90
Экономия при брони: -24,60 грн
61,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
72,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
75,65
Экономия при брони: -14,97 грн
60,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
74,93
Экономия при брони: -2,68 грн
72,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,45
Экономия при брони: -5,55 грн
79,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
81,87
Экономия при брони: -3,74 грн
78,13 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
78,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
76,53
Экономия при брони: -12,06 грн
64,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
76,63
Экономия при брони: -4,37 грн
72,26 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
78,48
Экономия при брони: -14,01 грн
64,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,80
Экономия при брони: -27,50 грн
61,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
76,91
Экономия при брони: -5,02 грн
71,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
75,45
Экономия при брони: -3,69 грн
71,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
74,91
Экономия при брони: -3,99 грн
70,92 грн
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