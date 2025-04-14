Пропосол-Н (Proposolum-N)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
80,62
Экономия при брони: -5,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
80,06
Экономия при брони: -5,18 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,80
Экономия при брони: -27,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,80
Экономия при брони: -27,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
81,45
Экономия при брони: -3,43 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,80
Экономия при брони: -27,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
82,38
Экономия при брони: -4,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
76,66
Экономия при брони: -3,85 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
73,79
Экономия при брони: -13,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
76,97
Экономия при брони: -16,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
76,69
Экономия при брони: -2,46 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
76,53
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
75,00
Экономия при брони: -2,19 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
77,86
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
75,48
Экономия при брони: -3,13 грн