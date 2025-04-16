Пропосол-Н (Proposolum-N)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
79,20
Экономия при брони: -13,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
77,11
Экономия при брони: -11,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
75,74
Экономия при брони: -15,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,90
Экономия при брони: -25,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
75,36
Экономия при брони: -13,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
75,90
Экономия при брони: -10,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,90
Экономия при брони: -25,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
78,18
Экономия при брони: -12,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,80
Экономия при брони: -27,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
76,89
Экономия при брони: -16,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм