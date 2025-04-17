Пропосол-Н (Proposolum-N)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
86,39
Экономия при брони: -2,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,80
Экономия при брони: -25,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
76,06
Экономия при брони: -13,96 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
77,69
Экономия при брони: -15,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,50
Экономия при брони: -22,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
77,39
Экономия при брони: -4,52 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
74,64
Экономия при брони: -2,81 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
85,90
Экономия при брони: -22,90 грн