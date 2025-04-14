Пропосол-Н (Proposolum-N)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,80
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
88,80
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Пропосол-Н спрей для ротовой полости контейнер 20 г №1
Микрофарм