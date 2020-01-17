суточная доза Дифлюзола зависит от природы и тяжести грибковой инфекции. Лечение инфекций, которые требуют многократного приема препарата, следует продолжать до достижения клинико-лабораторного эффекта (устранения активной грибковой инфекции). Недостаточная продолжительность лечения может привести к возобновлению активного инфекционного процесса. Пациенты со СПИДом и криптококковым менингитом или рецидивирующим орофарингеальным кандидозом обычно требуют поддерживающей терапии для предупреждения рецидива. Терапия может быть начата до получения результатов культурального или других лабораторных исследований, а при их получении добавляются и антимикробные препараты.

Взрослые

При криптококковом менингите и криптококковых инфекциях других локализаций в 1-й день назначают 400 мг, а затем продолжают лечение, применяя дозы 200–400 мг 1 раз в сутки. Длительность лечения криптококковой инфекции зависит от клинического и микотического ответа, но обычно длится не менее 6–8 нед для криптококкового менингита.

С целью профилактики рецидива криптококкового менингита у больных СПИДом после завершения ими полного курса первичного лечения терапию флуконазолом в дозе 200 мг/сут можно продолжать на протяжении очень длительного времени. При кандидемии, диссеминированном кандидозе и других формах инвазивной кандидозной инфекции доза, как правило, составляет 400 мг в первые сутки, затем — по 200 мг/сут. В зависимости от степени выраженности клинического эффекта дозу можно повысить до 400 мг/сут. Длительность терапии зависит от клинического эффекта.

При орофарингеальном кандидозе обычная доза составляет 50–100 мг 1 раз в сутки течение 7–14 дней. При необходимости терапия может быть продолжена в течение более длительного времени пациентам с тяжелыми нарушениями иммунитета.

При атрофическом кандидозе полости рта, связанном с ношением зубных протезов, обычная доза составляет 50 мг 1 раз в сутки в течение 14 дней, одновременно применяют местные антисептические средства для обработки протеза.

При других кандидозных инфекциях слизистой оболочки (кандидозный эзофагит, неинвазивная бронхопульмональная инфекция, кандидурия, кожно-слизистый кандидоз и др.), за исключением генитального кандидоза, обычная эффективная доза составляет 50–100 мг/сут на протяжении 14–30 дней.

Для предотвращения рецидивов орофарингеального кандидоза у больных СПИДом после завершения полного курса основной терапии флуконазол можно назначать в дозе 150 мг 1 раз в неделю.

При вагинальном кандидозе Дифлюзол принимать в дозе 150 мг 1 раз в неделю.

Для снижения частоты возникновения повторного вагинального кандидоза можно применять дозу 150 мг 1 раз в месяц. Длительность лечения определяется индивидуально, но должна составлять 4–12 мес. Некоторым пациентам необходимо более частое применение.

Для лечения кандидозного балонита флуконазол применяют однократно в дозе 150 мг.

Для профилактики кандидоза рекомендуемая доза флуконазола составляет 50–400 мг 1 раз в сутки, в зависимости от степени риска развития грибковой инфекции.

При наличии высокого риска генерализованной инфекции (например у больных с ожидаемой, выраженной или длительной нейтропенией) рекомендуемая доза составляет 400 мг 1 раз в сутки. Флуконазол назначают за несколько дней до ожидаемой нейтропении; после того, как количество нейтрофилов превысит 1000 в 1 мм3, лечение продолжают еще в течение 7 сут.

При кожных инфекциях (микоз стоп, микоз гладкой кожи, паховый дерматомикоз и кандидозные инфекции) рекомендуемая доза составляет 150 мг 1 раз в неделю или 50 мг 1 раз в сутки. Обычно лечение длится 2–4 нед, но при микозе стоп может продолжаться до 6 нед.

При разноцветном лишае рекомендуемая доза составляет 300 мг 1 раз в неделю в течение 2 нед; у некоторых пациентов лечение может быть продлено до 3 нед в такой же дозировке, тогда как для других пациентов может быть достаточно и однократной дозы 300–400 мг. Альтернативный режим дозирования — 50 мг парентерально 1 раз в сутки в течение 2–4 нед.

При микозах ногтей рекомендуемая доза составляет 150 мг 1 раз в неделю. Лечение следует продолжать до замены пораженного ногтя (пока не вырастет здоровый ноготь). Период восстановительного роста ногтей на пальцах верхних и нижних конечностей в норме длится 3–6 и 6–12 мес соответственно. Этот процесс может варьировать в зависимости от индивидуальных особенностей и возраста пациента. После успешного лечения длительной хронической инфекции иногда отмечают изменение формы ногтей.

При глубоких эндемических микозах может быть необходимо применение препарата в дозе 200–400 мг/сут в течение до 2 лет. Длительность терапии определяют индивидуально, но, как правило, составляет 11–24 мес для лечения кокцидиоидомикоза, 2–17 мес — для паракокцидиоидомикоза, 1–16 мес — для споротрихоза и 3–17 мес — для гистоплазмоза.

Дети в возрасте старше 6 лет

Длительность терапии у детей, как и при сходных инфекциях у взрослых, зависит от клинического и антимикотического эффекта.

Детям не следует применять препарат в суточной дозе, превышающей таковую у взрослых. Флуконазол применяют ежедневно 1 раз в сутки.

При кандидозе слизистых оболочек рекомендуемая доза составляет 3 мг/кг/сут. В первый день может быть назначена ударная доза — 6 мг/кг/сут — с целью быстрого достижения постоянных равновесных концентраций.

Для лечения генерализованного кандидоза и криптококковой инфекции рекомендуемая доза составляет 6–12 мг/кг/сут в зависимости от тяжести заболевания.

Для профилактики грибковых инфекций больным с угнетением иммунитета, у которых риск развития инфекции связан с нейтропенией, развивающейся вследствие цитотоксической химио- или лучевой терапии, флуконазол назначают по 3–12 мг/кг/сут в зависимости от выраженности и длительности индуцированной нейтропении.

Пациенты пожилого возраста

Больным пожилого возраста при отсутствии признаков почечной недостаточности препарат назначают в обычной дозе. Для пациентов с нарушенной функцией почек (клиренс креатинина <50 мл/мин) режим дозирования должен соответствовать приведенному ниже в таблице.

Применение у пациентов с нарушением функции почек

Флуконазол выводится в основном с мочой в неизмененном виде. При однократном применении изменять дозу не следует. Больным (включая детей) с нарушением функции почек при многократном применении препарата необходимо сначала применить ударную дозу, которая составляет 50–400 мг.

После применения ударной дозы суточную дозу (в зависимости от показаний) определяют по таблице:



Клиренс креатинина, мл/мин Рекомендуемая доза,% >50 100 ≤50 50 Больные, находящиеся на регулярном диализе Одна доза (100%) после каждого диализа



При переходе с в/в на пероральный прием или наоборот нет необходимости изменять суточную дозу.