антикоагулянты. Возможны кровотечения (возникновение гематом, кровотечения из носа, желудочно-кишечные кровотечения, гематурия и мелена), связанные с увеличением протромбинового времени у пациентов, которые получали флуконазол одновременно с варфарином. Необходим тщательный контроль протромбинового времени у больных, применяющих кумариновые антикоагулянты.

Азитромицин. Значимых фармакокинетических взаимодействий между флуконазолом и азитромицином не отмечено.

Бензодиазепины (короткого действия). Одновременное применение с мидазоламом приводит к значительному повышению концентрации флуконазола и возникновению психомоторных реакций. Этот эффект мидазолама более выражен при приеме флуконазола в капсулах по сравнению с флуконазолом, который вводился в/в. Если пациенту, который получает лечение флуконазолом, необходимо назначить бензодиазепин, дозу последнего следует снизить, а пациента тщательно наблюдать.

Цизаприд. При одновременном применении флуконазола и цизаприда возможны случаи нежелательных реакций со стороны сердца, в том числе и пароксизмальной желудочковой тахикардии типа пируэт. Одновременное назначение 200 мг флуконазола 1 раз в сутки и 20 мг цизаприда 4 раза в сутки приводит к значительному повышению концентрации цизаприда в плазме крови и удлинению интервала Q–T. Пациентам, применяющим флуконазол, назначение цизаприда противопоказано.

Циклоспорин. У пациентов после трансплантации почек флуконазол в дозе 200 мг/сут медленно повышает концентрацию циклоспорина. Однако при многократном применении флуконазола по 100 мг/сут изменений уровня циклоспорина у пациентов после трансплантации костного мозга не отмечено. При лечении флуконазолом рекомендуют проводить мониторинг концентрации циклоспорина в крови.

Гидрохлоротиазид. При многократном применении гидрохлоротиазида повышается плазменная концентрация флуконазола. Но это не дает оснований для коррекции режима дозирования флуконазола у пациентов, которые параллельно принимают диуретики. Однако следует помнить о возможном взаимодействии.

Пероральные контрацептивы. Прием 50 мг флуконазола существенно не влияет на уровни гормонов, тогда как при приеме 200 мг/сут наблюдалось увеличение AUC этинилэстрадиола на 40% и левоноргестрела на 24%. При приеме флуконазола в дозе 300 мг 1 раз в неделю AUC этинилэстрадиола и норэтиндрона увеличивались соответственно на 24 и 13%. Маловероятно, что многократный прием флуконазола в приведенных дозах оказывает негативное влияние на эффективность комбинированных пероральных контрацептивов.

Фенитоин. Одновременное применение флуконазола и фенитоина может сопровождаться существенным повышением концентрации фенитоина до клинически значимой степени. Если необходимо одновременное применение двух препаратов, необходим мониторинг уровня фенитоина и подбор его дозы для поддержания терапевтической концентрации в плазме крови.

Рифабутин. Одновременное применение флуконазола и рифабутина приводит к повышению сывороточного уровня рифабутина, а также возможны случаи увеита. Необходимо тщательное наблюдение пациента.

Рифампицин. Одновременное применение флуконазола и рифампицина приводит к уменьшению AUC на 25% и Т ½ флуконазола на 20%. У больных, принимающих одновременно рифампицин и флуконазол, необходимо рассмотреть целесообразность повышения дозы последнего.

Препараты сульфонилмочевины. Флуконазол удлиняет Т ½ пероральных препаратов сульфонилмочевины (хлорпропамида, глибенкламида, глипизида и толбутамида). Флуконазол и пероральные препараты сульфонилмочевины можно назначать одновременно больным сахарным диабетом, но при этом следует учитывать возможность развития гипогликемии.

Такролимус. При взаимодействии флуконазола и такролимуса происходит повышение сывороточных уровней последнего. Описаны случаи повышения нефротоксичности при их одновременном применении.

Терфенадин (при дозах флуконазола 400 мг). Из-за возникновения серьезных сердечных аритмий вследствие удлинения интервала Q–T у пациентов, принимавших азольные производные одновременно с терфенадином, одновременное лечение терфенадином и флуконазолом в дозе >400 мг противопоказано.

Теофиллин. Применение флуконазола в течение 14 дней приводит к снижению клиренса теофиллина из плазмы крови. При возникновении симптомов передозировки теофиллина терапию следует соответственно изменить.

Зидовудин. Одновременное применение с флуконазолом приводит к повышению концентрации зидовудина в плазме крови. Больных необходимо тщательно наблюдать.

Астемизол. Применение флуконазола у пациентов, одновременно принимающих астемизол или другие препараты, метаболизирующиеся системой цитохрома Р450, может сопровождаться повышением концентраций данных препаратов в плазме крови. При отсутствии достоверной информации необходимо соблюдать осторожность при одновременном назначении флуконазола. Пациентов необходимо тщательно наблюдать.

Эритромицин. Эритромицин повышает концентрацию флуконазола в плазме крови.

Пимозид. Одновременное применение флуконазола с пимозидом может привести к ингибированию метаболизма последнего. Повышение концентрации пимозида в плазме крови может привести к удлинению интервала Q–T и редко — к развитию тахикардии типа пируэт. Одновременное применение данных препаратов противопоказано.

Амитриптилин. Флуконазол повышает эффект амитриптилина. При необходимости дозирование амитриптилина должно быть откорректировано.

Амфотерицин. Есть данные об одновременном применении флуконазола и амфотерицина на доклиническом этапе, свидетельствующие о слабом аддитивном эффекте при инфекциях, вызванных C. albicans, и антагонизме препаратов при инфекциях, вызванных A. fumigatus. Однако эти данные клинически не подтверждены.

Карбамазепин. Флуконазол ингибирует метаболизм карбамазепина и повышает его содержание в плазме крови на 30%, поэтому необходима коррекция дозы последнего.

Целекоксиб. При одновременном применении флуконазола (200 мг ежедневно) и целекоксиба (200 мг) C max и AUC целекоксиба увеличиваются на 68 и 134% соответственно. В отдельных случаях возникает необходимость в применении половины дозы целекоксиба.

Циклофосфамид. Одновременное применение циклофосфамида и флуконазола приводит к повышению билирубина и креатинина в плазме крови.

Фентанил. Флуконазол значительно замедляет выведение фентанила. Повышение концентрации фентанила может привести к угнетению функции дыхания и летальному исходу.

Ингибиторы ГМК-КоА-редуктазы. При одновременном применении флуконазола с ингибиторами ГМК-КoA-редуктазы, которые метаболизируются с помощью CYP 3A4 (аторвастатин и симвастатин) и CYP 2C9 (флувастатин), повышается риск развития миопатии и рабдомиолиза. При необходимости сопутствующей терапии пациент должен быть обследован на предмет наличия симптомов миопатии и рабдомиолиза, а также контролировать креатинкиназу. При наличии симтомов этих заболеваний ингибиторы ГМК-КoA-редуктазы следует отменить.

Лосартан. Флуконазол ингибирует метаболизм лосартана в его активный метаболит. Необходим постоянный контроль АД у пациентов, принимающих одновременно флуконазол и лосартан.

Метадон. Флуконазол может повышать концентрацию метадона в плазме крови. Возможна коррекция дозирования метадона.

НПВП. При одновременном применении флуконазола и флурбипрофена отмечают увеличение C max и AUC флурбипрофена на 23 и 81% соответственно. Также при одновременном применении с рацемическим ибупрофеном (400 мг) повышается C max и AUC на 15 и 82% соответственно. Недостаточно изучено влияние флуконазола на системное действие других НПВП (например напроксен, ломоксикам, мелоксикам, диклофенак). Необходим частый контроль возможных побочных реакций и токсичности, связанных с НПВП. Возможна коррекция дозы НПВП.

Преднизолон. Пациентам, которые получают длительно лечение флуконазолом и преднизоном, необходимо контролировать возможное развитие недостаточности коры надпочечников.

В связи с тем, что флуконазол является ингибитором Р450 (изоферменты CYP 2С9 и CYP 3А4), следует с осторожностью применять препараты, метаболизирующиеся с помощью данной ферментативной системы. К таким препаратам относятся альфентанил, блокаторы кальциевых каналов (нифедипин, исрадипин, амлодипин или фелодипин), галофантин, саквинавир, сиролимус, препараты алкалоидов барвинка (винкристин, винбластин). При одновременном применении флуконазола с данными препаратами необходим мониторинг концентрации последних в крови и мониторинг возможного развития побочных реакций, вызванных данными препаратами.

Витамин А. Данная комбинация возможна, но возможны побочные реакции со стороны ЦНС (доброкачественная внутричерепная гипертензия, которая проходит после отмены флуконазола).

Есть данные, что при применении флуконазола одновременно с пищей, циметидином, антацидами и тотальным облучением всего организма после трансплантации костного мозга абсорбционные свойства практически не изменяются.

Исследований взаимодействия с другими лекарственными препаратами не проводили, поэтому взаимодействие является потенциально возможным.