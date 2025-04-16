Дифлюзол® капсулы 50/100 мг (Difluzolum capsules 50/100 mg)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,23
Экономия при брони: -5,68 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
98,17
Экономия при брони: -6,73 грн
В городах рядом
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Канатная, 78
107.5 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
111.2 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
70,87
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
111.7 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Глодан Семьи, 10/1
113.5 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Свободы, 88
117.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
158.5 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
71,09
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
175.9 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
177.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
98,27
Экономия при брони: -4,74 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
259.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
98,01
Экономия при брони: -6,45 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Подорожник
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
280.0 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Независимости, 27
280.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
98,17
Экономия при брони: -6,61 грн
Не болей
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
287.4 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
98,85
Экономия при брони: -5,32 грн
Подорожник
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
290.4 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
347.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
100,05
Экономия при брони: -6,62 грн