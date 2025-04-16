Дифлюзол® капсулы 50/100 мг (Difluzolum capsules 50/100 mg)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
69,43
Экономия при брони: -2,76 грн
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
107.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,79
Экономия при брони: -6,26 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,05
Экономия при брони: -3,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
133.4 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
133.5 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,66
Экономия при брони: -6,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
141.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,29
Экономия при брони: -3,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
142.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
147.4 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,38
Экономия при брони: -3,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
148.5 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
148.9 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,62
Экономия при брони: -6,07 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
202.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,63
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
204.4 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
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Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,20
Экономия при брони: -3,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
210.5 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
70,33
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
255.6 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
259.4 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
70,36
Экономия при брони: -3,69 грн